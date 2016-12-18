Любек - столица немецкого марципана)

Марципан – самый популярный сувенир из Любека. Где ж его покупать, если не в кондитерском доме Niederegger на Breite Straße, который специализируется на производстве этой сладости с 1806 года. Это и музей, и кафе, и магазин одновременно.
Чего там только нет: марципан в виде колбасок, в виде различных фигурок, сердечек, дедов морозов, фруктов, и даже айфонов, шоколадки с марципановой начинкой, кексы из марципана, марципановый ликер и пончики из марципанов. И огромное количество коробок с марципановым ассорти…
Здание магазина ни с чем не спутать)
Те самые батончики в красном. Классика)
Пончики с марципаном)
Новогодняя тематика
Знаменитые картофелины из марципана
Большое спасибо Finnlines за возможность побывать в Любеке)
Чего там только нет: марципан в виде колбасок, в виде различных фигурок, сердечек, дедов морозов, фруктов, и даже айфонов, шоколадки с марципановой начинкой, кексы из марципана, марципановый ликер и пончики из марципанов. И огромное количество коробок с марципановым ассорти…
Здание магазина ни с чем не спутать)
Те самые батончики в красном. Классика)
Пончики с марципаном)
Новогодняя тематика
Знаменитые картофелины из марципана
Большое спасибо Finnlines за возможность побывать в Любеке)
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съезжу как-нибудь))
вчера буквально говорила, что хочу туда))