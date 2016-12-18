Любек - столица немецкого марципана)

Идея попасть на концерт у меня появилась сразу, как объявили тур, но как и 99,9% желающих я споткнулась о сайт, где забронировать билет было совершенно невозможно. И тут на помощь мне пришла информация в группе во Вконтакте, что Vizit Travel везет желающих в Стокгольм! И я решила ехать, хоть и на…