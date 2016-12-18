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Любек - столица немецкого марципана)

  • Dec. 18th, 2016 at 5:01 PM

rodham
Марципан – самый популярный сувенир из Любека. Где ж его покупать, если не в кондитерском доме Niederegger на Breite Straße, который специализируется на производстве этой сладости с 1806 года. Это и музей, и кафе, и магазин одновременно.
Чего там только нет: марципан в виде колбасок, в виде различных фигурок, сердечек, дедов морозов, фруктов, и даже айфонов, шоколадки с марципановой начинкой, кексы из марципана, марципановый ликер и пончики из марципанов. И огромное количество коробок с марципановым ассорти…





Здание магазина ни с чем не спутать)


Те самые батончики в красном. Классика)


Пончики с марципаном)




Новогодняя тематика










Знаменитые картофелины из марципана







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Comments

( 65 comments — Leave a comment )
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zheka_ural
Dec. 18th, 2016 02:04 pm (UTC)
ооо как раз пост про марципан у меня)) терьбуду знать откуда он)
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rodham
Dec. 18th, 2016 02:05 pm (UTC)
))))) есть из Таллина, из Венгрии и даже из Турции
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old_extremist
Dec. 18th, 2016 02:04 pm (UTC)
Оформление и ассортимент напомнили бельгийские магазины по всей Европе, только там шоколад, а тут марципан.
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rodham
Dec. 18th, 2016 02:06 pm (UTC)
видела такие в Брюсселе
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(no subject) - old_extremist - Dec. 18th, 2016 02:08 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rodham - Dec. 18th, 2016 02:09 pm (UTC) - Expand
(no subject) - old_extremist - Dec. 18th, 2016 02:15 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rodham - Dec. 18th, 2016 08:14 pm (UTC) - Expand
lareina
Dec. 18th, 2016 02:15 pm (UTC)
да, я оттуда мешок привезла
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:41 pm (UTC)
))))) понимаю тебя
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shchukin_vlad
Dec. 18th, 2016 02:25 pm (UTC)
у нас по акции в авоське такие по 69 руб）
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:41 pm (UTC)
неужели у вас торгуют запрещенкой?
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irinadob550
Dec. 18th, 2016 02:50 pm (UTC)
Марципан не люблю, но пост очень красивый))
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:40 pm (UTC)
спасибо!
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cavallo_blu2
Dec. 18th, 2016 02:56 pm (UTC)
Обожаю марципан.
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:40 pm (UTC)
и я
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kukmor
Dec. 18th, 2016 03:01 pm (UTC)
какая красота!
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:40 pm (UTC)
и вкуснота
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bozirina
Dec. 18th, 2016 03:32 pm (UTC)
Вот где находится море сладостей)
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:40 pm (UTC)
именно!
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cr2
Dec. 18th, 2016 03:32 pm (UTC)
Вот это прелесть!
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:40 pm (UTC)
это да
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townsman
Dec. 18th, 2016 04:12 pm (UTC)
Очень захотелось марципанов!
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:39 pm (UTC)
это да
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anonimusi
Dec. 18th, 2016 04:30 pm (UTC)
10 минут внимательного просмотра. Без толку.
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rodham
Dec. 18th, 2016 04:39 pm (UTC)
в смысле?
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(no subject) - anonimusi - Dec. 18th, 2016 05:24 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rodham - Dec. 18th, 2016 05:49 pm (UTC) - Expand
zhzhitel
Dec. 18th, 2016 04:48 pm (UTC)
В детстве я его не понял.
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rodham
Dec. 18th, 2016 05:49 pm (UTC)
А сейчас?
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(no subject) - zhzhitel - Dec. 18th, 2016 05:57 pm (UTC) - Expand
padolski
Dec. 18th, 2016 04:58 pm (UTC)
Я б тоже на автобусе бы съездил туда!
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rodham
Dec. 18th, 2016 05:49 pm (UTC)
Что мешает?
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glebwiktorow
Dec. 18th, 2016 05:45 pm (UTC)
За всю жизнь пару раз ел эту штуку
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rodham
Dec. 18th, 2016 05:48 pm (UTC)
Почему?
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remch_ch
Dec. 18th, 2016 06:25 pm (UTC)
Красиво и вкусно )
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almakedonskij
Dec. 18th, 2016 06:30 pm (UTC)
по-моему в Европе каждый город столица Марципана. Где только нет его музеев и Будапеште, и в Вене.
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rodham
Dec. 18th, 2016 06:47 pm (UTC)
не в Будапеште, в Сентендре)
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(no subject) - almakedonskij - Dec. 18th, 2016 06:49 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rodham - Dec. 18th, 2016 08:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - almakedonskij - Dec. 19th, 2016 06:27 am (UTC) - Expand
g_bukin
Dec. 18th, 2016 06:52 pm (UTC)
мама на новый год печёт новогоднее полено с марципаном)
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rodham
Dec. 18th, 2016 07:01 pm (UTC)
ПОВЕЗЛО!
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(no subject) - g_bukin - Dec. 18th, 2016 07:10 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rodham - Dec. 18th, 2016 07:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - g_bukin - Dec. 18th, 2016 07:18 pm (UTC) - Expand
a_tushin
Dec. 18th, 2016 07:23 pm (UTC)
марципаны - вкуснотень!!
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rodham
Dec. 18th, 2016 08:13 pm (UTC)
соглашусь
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kolybanov
Dec. 18th, 2016 07:38 pm (UTC)
Даже не представляю, что это такое:-))) Мы же провинция,дикие:-)
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rodham
Dec. 18th, 2016 08:13 pm (UTC)
не прибедняйтесь)
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ladylubov
Dec. 18th, 2016 08:05 pm (UTC)
Марципаны люблю.
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rodham
Dec. 18th, 2016 08:12 pm (UTC)
и я
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(no subject) - ladylubov - Dec. 19th, 2016 08:23 am (UTC) - Expand
gagrid_gag
Dec. 18th, 2016 09:01 pm (UTC)
Люберцы - столица маргиналов
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rodham
Dec. 19th, 2016 05:08 am (UTC)
вероятно
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radw66
Dec. 18th, 2016 09:04 pm (UTC)
Марципан не люблю, но привёз немного, родственников угостить. А потом в "Станем друзьями"на Семёновской увидел такой же. Немножко поругался про себя...
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rodham
Dec. 19th, 2016 05:08 am (UTC)
это магазин такой?
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(no subject) - radw66 - Dec. 19th, 2016 02:10 pm (UTC) - Expand
solipsistka
Dec. 18th, 2016 10:50 pm (UTC)
о, это мое место))
съезжу как-нибудь))
вчера буквально говорила, что хочу туда))
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rodham
Dec. 19th, 2016 05:07 am (UTC)
надо-надо
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pridumszik53
Dec. 18th, 2016 10:57 pm (UTC)
Красота.
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rider3099
Dec. 19th, 2016 12:34 am (UTC)
Классно!
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