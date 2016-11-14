Античный театр на холме Фурвьер

Холм Фурвьер в Лионе – это место, где сосредоточены достопримечательности, которые были созданы еще в античные времена: античный театр, одеон, храм Кибелы, римские термы. Античные развалины, которые сохранились на территории современного Лиона, напоминают о тех далеких временах, когда этот французский город назывался Лугдунумом и считался столицей римской провинции – Галлии.
Строительство амфитеатра началось в 15 году до нашей эры, во время правления императора Августа. Сначала на одном из склонов холма в Лугдунуме был возведен классический театр, диаметр которого составил 90 метров. Затем, когда во II веке нашей эры, в эпоху Адриана было завершено строительство третьего ряда трибун, диаметр театра увеличился до 108 метров, а вместимость составила 10 000 зрителей. Позже рядом был построен и одеон. Его диаметр составил 73 метра, а на трибунах могло уместиться 3000 зрителей.
В наше время каждое лето в амфитеатре проходит фестиваль «Фурвьерские ночи» - фестиваль театра, музыки и кино, который собирает тысячи зрителей.
Строительство амфитеатра началось в 15 году до нашей эры, во время правления императора Августа. Сначала на одном из склонов холма в Лугдунуме был возведен классический театр, диаметр которого составил 90 метров. Затем, когда во II веке нашей эры, в эпоху Адриана было завершено строительство третьего ряда трибун, диаметр театра увеличился до 108 метров, а вместимость составила 10 000 зрителей. Позже рядом был построен и одеон. Его диаметр составил 73 метра, а на трибунах могло уместиться 3000 зрителей.
В наше время каждое лето в амфитеатре проходит фестиваль «Фурвьерские ночи» - фестиваль театра, музыки и кино, который собирает тысячи зрителей.
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Comments
Edited at 2016-11-15 07:27 am (UTC)
в том числе убийство христиан(