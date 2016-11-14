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Античный театр на холме Фурвьер

  • Nov. 14th, 2016 at 5:27 PM

rodham
Холм Фурвьер в Лионе – это место, где сосредоточены достопримечательности, которые были созданы еще в античные времена: античный театр, одеон, храм Кибелы, римские термы. Античные развалины, которые сохранились на территории современного Лиона, напоминают о тех далеких временах, когда этот французский город назывался Лугдунумом и считался столицей римской провинции – Галлии.
Строительство амфитеатра началось в 15 году до нашей эры, во время правления императора Августа. Сначала на одном из склонов холма в Лугдунуме был возведен классический театр, диаметр которого составил 90 метров. Затем, когда во II веке нашей эры, в эпоху Адриана было завершено строительство третьего ряда трибун, диаметр театра увеличился до 108 метров, а вместимость составила 10 000 зрителей. Позже рядом был построен и одеон. Его диаметр составил 73 метра, а на трибунах могло уместиться 3000 зрителей.
В наше время каждое лето в амфитеатре проходит фестиваль «Фурвьерские ночи» - фестиваль театра, музыки и кино, который собирает тысячи зрителей.






































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Comments

( 11 comments — Leave a comment )
irsenas
Nov. 15th, 2016 07:24 am (UTC)
вот часто удивляюсь - в 15м году строили - и стоит же! А сейчас как построят, что нифига не стоит)) И какие такие тогда технологии были?
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rodham
Nov. 15th, 2016 07:27 am (UTC)
двадцать веков почти стоит)))

Edited at 2016-11-15 07:27 am (UTC)
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bagira_belaya
Nov. 15th, 2016 08:18 am (UTC)
ого
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braille_teeth
Nov. 15th, 2016 07:33 am (UTC)
...интересно, какие постановки там проходили...
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dymontiger
Nov. 15th, 2016 08:13 am (UTC)
Очень интересно!
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dobriy_vasya
Nov. 15th, 2016 08:21 am (UTC)
история!
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cr2
Nov. 15th, 2016 11:33 am (UTC)
Седая старина! Сколько же эти камни помнят!
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rodham
Nov. 15th, 2016 12:02 pm (UTC)
много
в том числе убийство христиан(
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cr2
Nov. 15th, 2016 12:33 pm (UTC)
Увы, из песни слов не выкинуть..
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glebwiktorow
Nov. 15th, 2016 12:29 pm (UTC)
Когда-нибудь доберусь
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rodham
Nov. 15th, 2016 12:30 pm (UTC)
желаю, чтоб поскорее)
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rodham
Rodham

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